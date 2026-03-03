Preven lluvias dispersas y un descenso notable de las temperaturas este miércoles

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM, por sus siglas en inglés) prevé para mañana cielos parcialmente nubosos a nubosos en algunos momentos, con probabilidad de lluvias dispersas en distintas zonas del país y un descenso notable de las temperaturas.

Los vientos serán de flojos a moderados, con rachas más intensas en el mar que podrían provocar levantamiento de polvo y arena y reducir la visibilidad horizontal. Soplarán del sureste al noroeste, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Según el organismo, el estado del mar en el golfo Arábigo será fuerte. La primera pleamar se registrará a las 13.42 y la segunda a las 02.50, mientras que las bajamares se producirán a las 20.15 y a las 08.10.

En el mar de Omán, el oleaje será de débil a moderado. La primera pleamar está prevista a las 10.26 y la segunda a las 22.48, mientras que las bajamares se registrarán a las 16.30 y a las 05.06.