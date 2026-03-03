Nasdaq Dubái volverá a operar este miércoles tras el cierre temporal

DUBÁI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA, por sus siglas en inglés), organismo independiente regulador de la banca, los servicios financieros y los mercados en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), ha anunciado la reapertura de Nasdaq Dubái a partir del miércoles 4 de marzo de 2026 a las 10.00 horas (GST).

Nasdaq Dubái es el mercado financiero internacional con sede en el DIFC y ofrece una plataforma para que inversores regionales y globales negocien acciones, derivados, sukuk (bonos islámicos) y bonos convencionales.

La DFSA indicó que continúa supervisando de cerca la evolución de la situación en la región y mantiene un contacto permanente con las autoridades locales y los organismos competentes.