Las bolsas de Abu Dabi y Dubái reanudarán la negociación este miércoles

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad de Mercados de Capitales de Emiratos Árabes Unidos (CMA, por sus siglas en inglés) ha confirmado que las actividades de negociación y liquidación en la Bolsa de Abu Dabi (ADX) y en el Mercado Financiero de Dubái (DFM) se reanudarán el miércoles 4 de marzo de 2026.

La reanudación se produce tras la coordinación mantenida entre la autoridad y ambos mercados, de acuerdo con el calendario previamente anunciado.

El organismo indicó que continuará supervisando la evolución de la situación y adoptará las medidas que considere oportunas dentro de su mandato para garantizar la protección de los inversores.

Asimismo, recomendó a todas las partes interesadas seguir los canales oficiales de la Autoridad de Mercados de Capitales, del ADX y del DFM para conocer futuras actualizaciones.