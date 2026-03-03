Emiratos facilita el tránsito de 30.913 viajeros tras las suspensiones de vuelos y emite 15.327 visados de entrada

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad de Puertos (ICP, por sus siglas en inglés) ha asegurado que sus equipos y sistemas están plenamente preparados para gestionar crisis y emergencias ante la situación actual, que ha provocado la suspensión temporal de vuelos como medida preventiva.

El organismo indicó que esta respuesta forma parte de un sistema nacional integrado que opera en coordinación directa con las autoridades competentes del país para garantizar la seguridad de la población y la continuidad de los servicios esenciales.

La autoridad anunció que ha prestado todos los servicios necesarios a pasajeros en llegada, salida y tránsito que quedaron varados en los aeropuertos de Emiratos debido a las circunstancias excepcionales que afectan actualmente a la región, en línea con lo que describió como los valores humanitarios y el enfoque civilizado del país ante este tipo de situaciones.

En cooperación con las autoridades correspondientes, la ICP completó los trámites de viaje —incluida la emisión de visados y los procedimientos de control— para unos 30.913 viajeros en los aeropuertos del país: el Aeropuerto Internacional Zayed, los aeropuertos de Dubái, el Aeropuerto Internacional de Sharjah, el Aeropuerto Internacional de Ras al Jaima y el Aeropuerto Internacional de Fuyaira. Además, se ofrecieron facilidades y servicios necesarios, incluidos servicios de hospitalidad mientras se finalizaban los trámites de viaje, así como transporte y alojamiento para los pasajeros afectados en coordinación con los operadores aeroportuarios y las entidades implicadas.

Asimismo, la autoridad emitió visados de entrada para 15.327 viajeros en los aeropuertos mencionados, lo que les permite permanecer en el país hasta que remita la actual crisis y garantizarles condiciones de estancia adecuadas hasta que puedan abandonar el país con seguridad.

La ICP subrayó que se activaron todos los planes operativos y procedimientos de gestión de riesgos de acuerdo con los más altos estándares aprobados y que continúa la coordinación con socios estratégicos y organismos competentes para asegurar el funcionamiento fluido de los puntos de entrada una vez que se restablezca plenamente el tráfico aéreo.

También señaló que su plan de continuidad operativa para emergencias y crisis se activó desde el inicio, lo que incluyó la emisión de visados de entrada para viajeros que cumplían los requisitos, la facilitación de la entrada de ciudadanos y residentes y la provisión de alojamiento y servicios de hospitalidad para pasajeros varados, en coordinación con las autoridades pertinentes y los operadores aeroportuarios.

Por último, la autoridad instó a los viajeros y al público a informarse a través de fuentes oficiales y a seguir las actualizaciones en los canales oficiales de las autoridades competentes, y reiteró que Emiratos Árabes Unidos dispone de una infraestructura avanzada y de un sólido sistema de seguridad y gestión capaz de responder con eficacia y flexibilidad a distintas situaciones.