Emiratos condena los ataques iraníes y se reserva el derecho a responder ante el Consejo de Derechos Humanos

GINEBRA, 3 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha afirmado que se reserva su pleno y legítimo derecho a responder a los ataques iraníes de conformidad con el derecho internacional, con el fin de proteger su soberanía, su seguridad y su integridad territorial.

Así lo expresó Shahad Matar, vice representante permanente de Emiratos ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, durante la participación del país en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Matar explicó que Emiratos ha sido objeto, desde el 28 de febrero, de ataques iraníes con misiles balísticos y drones dirigidos contra civiles y bienes de carácter civil en el país, que han causado la muerte de tres personas y heridas a otras 58.

Subrayó que esta “agresión flagrante” constituye una grave vulneración de la soberanía del Estado y un desprecio absoluto por los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

La diplomática reiteró el rechazo categórico de Emiratos a que su territorio sea utilizado como plataforma para saldar cuentas o ampliar el alcance de los conflictos, y condenó enérgicamente los ataques dirigidos contra los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países árabes de la región, al tiempo que expresó su plena solidaridad con los Estados hermanos.

Asimismo, hizo un llamamiento a la contención y a la apuesta por el diálogo y las soluciones diplomáticas como vía óptima para preservar la seguridad regional.

Matar concluyó señalando que Emiratos acoge a más de 200 nacionalidades, muchas de ellas representadas en el Consejo de Derechos Humanos, y afirmó que el ataque no se dirigió únicamente contra el país, sino también contra los propios principios internacionales, y que debe tratarse como tal.