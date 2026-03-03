La enseñanza a distancia en escuelas y universidades se prolonga hasta el viernes

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Emiratos Árabes Unidos han anunciado la ampliación de la enseñanza a distancia hasta el viernes 6 de marzo de 2026.

La medida se aplica a todos los estudiantes y al personal académico y administrativo tanto de centros públicos como privados, así como de las universidades.

Ambos ministerios señalaron que seguirán de cerca la evolución de la situación y que adoptarán las medidas adicionales que sean necesarias para salvaguardar el bienestar de los estudiantes y de toda la comunidad educativa del país.