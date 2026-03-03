El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada de la presidenta de Kosovo, que condena los ataques iraníes

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este martes una llamada telefónica de la presidenta de la República de Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región.

Osmani-Sadriu expresó la solidaridad de Kosovo con Emiratos ante las medidas adoptadas para salvaguardar su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a la presidenta kosovar la postura de apoyo expresada por su país.

Ambas partes abordaron asimismo los graves acontecimientos militares y de seguridad en la región en medio de la creciente escalada y su impacto en la paz y la estabilidad tanto regional como internacional. En este sentido, subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada militar y de retomar el diálogo y las soluciones políticas para evitar una mayor inestabilidad en la región.