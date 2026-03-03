El presidente de Mozambique reafirma su solidaridad con Emiratos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Mozambique, Daniel Chapo, en la que ambos abordaron la grave escalada militar en la región y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad.

Durante la conversación, Chapo expresó la condena de su país a los ataques iraníes dirigidos contra el territorio de Emiratos y de otros países, y reafirmó la solidaridad de Mozambique con Emiratos ante las medidas adoptadas para defender su territorio y proteger a su población frente a estos ataques.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente mozambiqueño la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes subrayaron asimismo la necesidad de un cese inmediato de la escalada militar en la región y de retomar el diálogo y las soluciones políticas, al tiempo que insistieron en la importancia de evitar una expansión del conflicto, dada la grave amenaza que supone para la paz y la seguridad regionales.