El presidente de Uganda reafirma su solidaridad con Emiratos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien expresó la solidaridad de su país con Emiratos tras los ataques iraníes dirigidos contra su soberanía, su seguridad y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente ugandés la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes subrayaron asimismo la necesidad de poner fin a la escalada en la región y de retomar el diálogo y las vías diplomáticas con el fin de preservar la seguridad y la estabilidad regionales.