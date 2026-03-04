El presidente de Sri Lanka condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y varios países árabes.

Dissanayake expresó además la solidaridad de Sri Lanka con Emiratos ante las medidas adoptadas para salvaguardar su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente esrilanqués la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada militar para evitar una ampliación del conflicto y hacer frente a sus graves repercusiones para la seguridad regional y global.