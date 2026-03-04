Las escuelas y universidades de Emiratos celebrarán las vacaciones de primavera del 9 al 22 de marzo

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Emiratos Árabes Unidos han anunciado las vacaciones de primavera para estudiantes y personal académico y administrativo de escuelas y universidades del país, tras la aprobación del Consejo de Educación, Desarrollo Humano y Desarrollo Comunitario.

El receso comenzará el lunes 9 de marzo y se prolongará hasta el domingo 22 de marzo de 2026.

Las clases y las actividades oficiales se reanudarán el lunes 23 de marzo de 2026.