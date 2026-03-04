El presidente de Emiratos recibe una llamada del primer ministro de Nueva Zelanda sobre la situación regional

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región y subrayó que constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Luxon expresó además la solidaridad de Nueva Zelanda con Emiratos ante las medidas adoptadas por el país para salvaguardar su seguridad, su soberanía y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro neozelandés la postura de apoyo expresada por su país.

Durante la conversación, ambos dirigentes abordaron también las graves repercusiones de los acontecimientos militares y de seguridad en la región para la paz y la seguridad tanto regional como internacional.