Las defensas aéreas de Emiratos interceptan tres misiles balísticos y 129 drones

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó de que los sistemas de defensa aérea del país interceptaron tres misiles balísticos y detectaron 129 drones, de los cuales 121 fueron neutralizados mientras que ocho cayeron dentro del territorio nacional.

Según el ministerio, desde el inicio de lo que calificó de “agresión iraní”, se han detectado 189 misiles balísticos lanzados contra Emiratos. De ellos, 175 fueron destruidos, 13 cayeron al mar y uno impactó en el territorio del país. Además, se detectaron 941 drones iraníes, de los cuales 876 fueron interceptados y 65 cayeron dentro del país. También se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero.

Los ataques causaron algunos daños colaterales y provocaron tres fallecidos —de nacionalidad pakistaní, nepalí y bangladesí—, así como 78 heridos leves de distintas nacionalidades: emiratí, egipcia, sudanesa, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, ceilandesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa y afgana.

El ministerio explicó que los sonidos escuchados en distintas zonas del país se deben a la interceptación de misiles balísticos por parte de los sistemas de defensa aérea y a la actuación de aviones de combate contra drones y misiles de crucero. Estas operaciones provocaron daños materiales de carácter leve a moderado en varias instalaciones civiles.

El departamento condenó enérgicamente estos ataques militares, que calificó de acto flagrante de agresión y de grave violación de la soberanía nacional y del derecho internacional.

Asimismo, afirmó que Emiratos se reserva el pleno derecho a responder a esta escalada y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a su población y a sus residentes, de forma que se salvaguarden su soberanía, su seguridad, su estabilidad y sus intereses nacionales.

El Ministerio de Defensa reiteró que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que está adoptando todas las medidas necesarias para contrarrestar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad y la estabilidad del país. Subrayó que la seguridad de ciudadanos, residentes y visitantes sigue siendo una prioridad absoluta.

Por último, instó a la población a informarse a través de fuentes oficiales y a abstenerse de difundir rumores o informaciones no verificadas.