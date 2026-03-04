El presidente de Uzbekistán reafirma su solidaridad con Emiratos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos en la región y las repercusiones de la actual escalada militar para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Mirziyoyev condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región y expresó la solidaridad de Uzbekistán con el país, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad y garantizar la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente uzbeko la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes pidieron un cese inmediato de la escalada y reafirmaron la importancia del diálogo y la diplomacia para abordar las diferencias, preservar la seguridad y evitar una mayor inestabilidad en la región.