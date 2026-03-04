DP World asegura que todas las terminales de Jebel Ali operan con normalidad

DUBÁI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — Todas las terminales del puerto de Jebel Ali, en Dubái, operan con normalidad, según informó la empresa gestora del puerto, DP World.

“Seguimos supervisando de cerca la evolución de la situación y mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades competentes. Se mantienen medidas reforzadas de seguridad en todo el puerto. La seguridad y el bienestar de nuestros empleados, clientes y socios siguen siendo nuestra máxima prioridad”, señaló la compañía en un comunicado.

El puerto de Jebel Ali es el mayor del Oriente Próximo y actúa como una puerta estratégica para el comercio entre Asia, Europa, África y América. Sus cuatro terminales gestionan más de 15 millones de contenedores estándar de 20 pies (TEU) al año, además de importantes volúmenes de carga a granel, carga general y vehículos transportados en buques Ro-Ro.