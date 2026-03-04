Emiratos elimina las multas por estancia irregular a los afectados por el cierre del espacio aéreo

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM). — La Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad de Puertos ha decidido eximir de las multas por retraso en la salida del país a las personas que no pudieron viajar debido a las circunstancias excepcionales que afectan actualmente a la región, las cuales provocaron el cierre del espacio aéreo y la suspensión temporal de varios vuelos.

La autoridad explicó que la medida se aplica a todos los casos en los que la persona no pudo abandonar el país, incluidos visitantes con visados de visita o de turismo, o con permisos de salida, así como residentes que habían cancelado su permiso de residencia en preparación para su salida.

La exención se aplicará a las multas generadas a partir del 28 de febrero de 2026, lo que permitirá regularizar la situación legal de las personas afectadas sin imponerles cargas económicas derivadas de circunstancias excepcionales fuera de su control.

El organismo señaló que la decisión responde a situaciones que impidieron a los viajeros abandonar el país en las fechas previstas debido a la cancelación o reprogramación de vuelos. La medida refleja el enfoque humanitario de Emiratos Árabes Unidos ante situaciones de emergencia y tiene en cuenta las condiciones excepcionales que afrontan viajeros y visitantes.

La autoridad indicó asimismo que equipos especializados en los aeropuertos del país y en los centros de atención al público continúan trabajando conforme a los planes de emergencia y de continuidad operativa, en coordinación con las autoridades competentes, para facilitar los trámites y gestionar los casos relacionados con vuelos cancelados o reprogramados, además de ofrecer el apoyo necesario a los viajeros afectados.

También destacó que Emiratos, guiado por sus valores humanitarios y por un enfoque basado en la tolerancia y la solidaridad, mantiene su compromiso de ofrecer todo el apoyo posible a los viajeros y visitantes en el país durante circunstancias excepcionales. Según el organismo, esto refleja la posición del país como un destino seguro y acogedor capaz de gestionar los desafíos con eficacia y humanidad.

Por último, la autoridad instó a las personas afectadas a seguir los canales oficiales para conocer las actualizaciones y las medidas regulatorias relacionadas con esta situación, y reiteró su compromiso de mantener el máximo nivel de preparación y respuesta para garantizar la continuidad de los servicios y el apoyo a viajeros y visitantes en cualquier circunstancia.