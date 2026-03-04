El presidente de Emiratos recibe una llamada de la presidenta interina de Venezuela, que condena los ataques iraníes

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región.

Rodríguez expresó la solidaridad de Venezuela con Emiratos y su apoyo a las medidas adoptadas por el país para salvaguardar su seguridad, su estabilidad y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a la dirigente venezolana la postura de apoyo expresada por su país.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a las acciones militares y de retomar el diálogo y las vías diplomáticas para evitar una mayor escalada y preservar la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.