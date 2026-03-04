Los ministros de Exteriores del CCG y la UE celebrarán mañana una reunión de urgencia sobre la agresión iraní

RIAD, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi, anunció que este jueves, 5 de marzo de 2026, se celebrará una reunión ministerial de emergencia entre el CCG y la Unión Europea.

En el encuentro participarán los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros del CCG y de la UE. También intervendrá por videoconferencia la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas.

Según informó la agencia Saudi Press Agency (SPA), Albudaiwi explicó que la reunión se convoca para analizar las repercusiones de lo que calificó de agresión iraní contra los países del CCG, así como los graves acontecimientos en la región y sus consecuencias negativas a escala mundial.

El secretario general subrayó que el objetivo de estas reuniones conjuntas con socios regionales e internacionales es condenar los ataques iraníes dirigidos contra civiles, infraestructuras y sedes diplomáticas en los países del consejo.

Asimismo, añadió que el CCG pretende instar a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para poner fin de inmediato al conflicto y contribuir así a reforzar la estabilidad y la seguridad tanto regional como internacional.