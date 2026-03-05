La mediación de Emiratos y EE UU logra el intercambio de 400 prisioneros entre Rusia y Ucrania

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos anunció el éxito de una nueva mediación realizada junto con Estados Unidos entre la Federación de Rusia y Ucrania, que permitió la liberación de 400 prisioneros —200 de cada parte— y elevó a 5.355 el total de personas intercambiadas gracias a las gestiones mediadoras del país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su agradecimiento a ambas partes por su cooperación con los esfuerzos de mediación impulsados por Emiratos y Estados Unidos, lo que refleja, según el organismo, el reconocimiento de las iniciativas destinadas a resolver la crisis entre ambos países.

El ministerio señaló que Emiratos ha facilitado con éxito 19 iniciativas de mediación, lo que refleja la profundidad de sus relaciones con Rusia y Ucrania y la confianza de ambos países en el papel del país del Golfo.

Asimismo, reafirmó que, apoyándose en sus estrechas asociaciones y en sus relaciones equilibradas con todas las partes, Emiratos seguirá respaldando los esfuerzos dirigidos a alcanzar una solución política integral al conflicto.

Según el ministerio, esta postura refleja la convicción del país de que la cooperación y la solidaridad en momentos de crisis constituyen una responsabilidad humanitaria y moral que no puede aplazarse, y que este tipo de iniciativas contribuye a mitigar las consecuencias humanitarias y a reforzar las perspectivas de paz, estabilidad y prosperidad tanto a nivel regional como global.

En este contexto, Emiratos acogió en Abu Dabi dos rondas de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, en línea con su enfoque de promover el diálogo y la cooperación internacional, así como con la confianza de la comunidad internacional en su papel para facilitar el diálogo y crear un entorno propicio para negociaciones constructivas.