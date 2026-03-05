El presidente de Emiratos recibe una llamada de la presidenta del Parlamento Europeo, que condena los ataques iraníes

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que abordaron la creciente escalada militar y de seguridad en la región y sus implicaciones para la paz y la estabilidad regional e internacional.

Metsola condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región y señaló que estos incrementan las tensiones y constituyen una grave violación de la soberanía de los Estados, además de una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.

La presidenta del Parlamento Europeo expresó también su solidaridad con Emiratos y elogió la eficacia de sus sistemas de defensa y su capacidad para garantizar la seguridad de la población y proteger infraestructuras vitales.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Metsola su postura de apoyo hacia Emiratos.