El primer ministro de Luxemburgo condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Luc Frieden, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región.

Frieden subrayó que estas acciones constituyen una violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, expresó la solidaridad de Luxemburgo con Emiratos en las medidas adoptadas por el país para salvaguardar su soberanía, su seguridad y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro luxemburgués la postura de apoyo expresada por su país.

Durante la conversación, ambas partes abordaron también las graves implicaciones de la actual escalada militar en la región para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.