El primer ministro checo condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, en la que ambos abordaron los graves acontecimientos militares y de seguridad en la región y sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional.

Babiš condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región y subrayó que constituyen una grave violación de la soberanía de los Estados y del derecho internacional.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro checo la postura de apoyo expresada por la República Checa hacia Emiratos Árabes Unidos.