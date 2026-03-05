El presidente de Emiratos y el primer ministro de Bangladesh abordan el impacto de la escalada militar en la seguridad regional

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Bangladesh, Tarique Rahman, con quien abordó las repercusiones de la actual escalada militar para la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante la conversación, Rahman condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región y expresó la solidaridad de Bangladesh con el país del Golfo en las medidas adoptadas para salvaguardar su soberanía, su seguridad y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro bangladesí la postura de apoyo expresada por su país.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada militar para evitar la ampliación del conflicto en la región y hacer frente a sus graves implicaciones para la seguridad regional y mundial.

Asimismo, destacaron la importancia del diálogo y de las vías diplomáticas para abordar las distintas cuestiones.