Abdullah bin Zayed se reúne en Roma con su homólogo italiano

ROMA, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, durante su visita de trabajo a Roma.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las vías de cooperación bilateral entre Emiratos Árabes Unidos y la República Italiana y abordaron cómo ampliarlas en distintos ámbitos, incluidos los sectores económico, comercial y de inversión. También trataron la cooperación en energías renovables, innovación y tecnología avanzada, con el objetivo de reforzar la asociación estratégica entre ambos países y apoyar sus aspiraciones de un futuro más próspero y sostenible.

Los dos responsables diplomáticos repasaron además la situación regional e internacional y la coyuntura actual en Oriente Próximo tras los ataques iraníes con misiles contra Emiratos y otro país aliado. En este contexto, subrayaron la importancia de reforzar los esfuerzos conjuntos para apoyar la seguridad y la estabilidad regionales y promover soluciones pacíficas a los conflictos mediante el diálogo y la diplomacia.

Abdullah bin Zayed destacó que las relaciones entre Emiratos e Italia atraviesan una fase de crecimiento acelerado, reflejo de la profundidad de los vínculos históricos entre ambos países y de su compromiso común de ampliar la cooperación en distintos ámbitos.

Asimismo, subrayó que Emiratos concede especial importancia al fortalecimiento de sus asociaciones con países amigos, entre ellos Italia, con el objetivo de contribuir a los esfuerzos de desarrollo sostenible y a la promoción de la estabilidad y la prosperidad tanto a nivel regional como internacional.

A la reunión asistieron también Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado, y Abdullah Balalaa, viceministro de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad.