El presidente de Emiratos condena los ataques iraníes contra Azerbaiyán en una llamada con su homólogo azerbaiyano

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en la que abordaron los últimos acontecimientos en la región y las implicaciones de la escalada militar para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Durante la llamada, el jeque Mohamed bin Zayed condenó los ataques iraníes contra el territorio de Azerbaiyán y expresó la solidaridad de Emiratos con el país caucásico en las medidas que está adoptando para salvaguardar su seguridad y su integridad territorial.

Aliyev agradeció al presidente emiratí sus palabras y la postura de apoyo y solidaridad expresada por Emiratos Árabes Unidos.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a todas las formas de escalada y destacaron la importancia del diálogo y la diplomacia para abordar las diferencias de manera que se preserve la seguridad de los Estados, se garantice el bienestar de sus poblaciones y se evite un mayor deterioro de la situación en la región.