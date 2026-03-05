El primer ministro neerlandés condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, en la que abordaron los graves acontecimientos militares y de seguridad en la región y sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional.

El jefe del Gobierno neerlandés condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región y subrayó que constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. También señaló que Países Bajos ha convocado al embajador de Irán para transmitir su protesta y condena por los ataques contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro neerlandés la postura de apoyo expresada por su país hacia Emiratos Árabes Unidos.