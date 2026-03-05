Hamdan bin Mohammed aborda la situación regional con el ministro de Defensa de Arabia Saudí

DUBÁI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Defensa de Arabia Saudí, el príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Durante la llamada, ambos responsables analizaron los últimos acontecimientos en la región y las recientes agresiones contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros países de la región en los últimos días.

Las dos partes condenaron enérgicamente estos incidentes, que calificaron de clara violación de las convenciones internacionales y de la soberanía, la seguridad y la integridad de los Estados. También señalaron que estos actos tienen graves implicaciones para el futuro de la seguridad y la estabilidad tanto a nivel regional como internacional.

Asimismo, subrayaron que ambos países se reservan el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus capacidades y garantizar la seguridad de todas las personas que viven en Emiratos Árabes Unidos y en el Reino de Arabia Saudí.