Emiratos participa en una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores del CCG y la UE

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos participó en una reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de la Unión Europea (UE), celebrada por videoconferencia el 5 de marzo de 2026 para abordar la agresión iraní contra los países del CCG.

La reunión estuvo copresidida por el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, presidente de la actual sesión del Consejo Ministerial del CCG, y por la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas.

Durante el encuentro, la ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Emiratos, Lana Nusseibeh, agradeció a los socios europeos sus condenas a los ataques de Irán —que calificó de injustificados, no provocados e ilegales—, así como sus firmes expresiones de solidaridad y apoyo.

Nusseibeh destacó la magnitud de los ataques contra Emiratos y señaló que el país había logrado defenderse de más de mil drones y misiles iraníes, dirigidos principalmente contra infraestructuras civiles. También condenó en los términos más enérgicos las continuas violaciones de la soberanía emiratí, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

La ministra subrayó que la prioridad de Emiratos sigue siendo garantizar la seguridad de todas las personas dentro de sus fronteras, incluidos ciudadanos, residentes y visitantes de todo el mundo, entre ellos numerosos nacionales europeos.

Asimismo, informó a sus homólogos de los amplios esfuerzos desplegados por el país para atender a los ciudadanos extranjeros durante la actual crisis, una cuestión que fue reconocida por varios ministros europeos, que expresaron su agradecimiento especialmente por la estrecha coordinación que permitió facilitar el regreso seguro a sus países de origen de pasajeros en tránsito procedentes de distintos países europeos.

Nusseibeh recalcó que Emiratos ha apostado de forma constante por las vías diplomáticas para evitar la actual escalada y que sigue comprometido con el diálogo y la diplomacia. Al mismo tiempo, subrayó que el país se reserva su derecho inherente a la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para salvaguardar su soberanía y proteger a las personas en su territorio.

También destacó la importancia de reforzar la coordinación entre la UE y el CCG ante la actual crisis. “Lo que estamos presenciando hoy es un choque entre dos visiones irreconciliables sobre el futuro de la región. En Emiratos, junto con nuestros socios del CCG, estamos del lado de la coexistencia pacífica y aspiramos a un Oriente Próximo en el que la integración económica regional genere oportunidades, no destrucción, para todos”, afirmó.

Tras la reunión, los ministros emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron la importancia de mantener la cooperación entre el CCG y la Unión Europea para promover la estabilidad, proteger la libertad de navegación y garantizar la seguridad de las cadenas de suministro globales y del abastecimiento energético.