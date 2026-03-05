El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Libia expresa su apoyo a Emiratos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Abdul Hamid Dbeibeh, quien expresó la solidaridad de su país con Emiratos tras los ataques iraníes dirigidos contra su territorio y otros países de la región.

Dbeibeh subrayó que estos ataques constituyen una grave violación de la soberanía de los Estados y socavan la seguridad y la estabilidad regionales.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro libio la postura de apoyo expresada por su país.

Ambas partes pidieron un cese inmediato de la escalada militar en la región y abogaron por retomar la vía política y diplomática para abordar las cuestiones pendientes de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad regionales.