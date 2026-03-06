El primer ministro de Rumanía condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región.

Bolojan subrayó que estas acciones constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, expresó la solidaridad de Rumanía con Emiratos en las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad, su soberanía y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro rumano la postura de apoyo expresada por su país.

Durante la conversación, ambas partes abordaron también las graves implicaciones de los acontecimientos militares y de seguridad en la región para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.