DUBÁI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — La aerolínea Emirates prevé restablecer el 100% de su red de vuelos en los próximos días, siempre que las condiciones del espacio aéreo lo permitan y se cumplan todos los requisitos operativos.

En un comunicado difundido este viernes, un portavoz de la compañía afirmó que “la seguridad sigue siendo, como siempre, la máxima prioridad, al igual que nuestra responsabilidad de atención hacia los pasajeros”.

Añadió que, tras la reapertura parcial del espacio aéreo en la región, Emirates opera actualmente con un programa reducido de vuelos mientras trabaja para recuperar la totalidad de su red.

Según la aerolínea, este jueves transportó a unos 30.000 pasajeros desde Dubái. Para el 7 de marzo, la compañía prevé operar 106 vuelos diarios de ida y vuelta hacia 83 destinos, lo que representa cerca del 60% de su red de rutas.

La compañía también indicó que ha aumentado significativamente su capacidad en algunos mercados con alta demanda. En el Reino Unido, por ejemplo, Emirates operará a partir del 7 de marzo 11 vuelos diarios a través de cinco aeropuertos, reflejando la fuerte demanda de viajes entre Emiratos Árabes Unidos y el país europeo.

Asimismo, la aerolínea incrementará su capacidad en India, donde pasará a operar 22 vuelos diarios que conectarán con los nueve destinos que atiende en ese país.

En Estados Unidos, Emirates mantiene operaciones hacia siete de sus destinos habituales, garantizando la conectividad entre ese país y Emiratos durante este periodo.

La compañía añadió que seguirá supervisando de cerca la evolución de la situación y ajustará sus operaciones en consecuencia. “Instamos a todos los clientes a consultar emirates.com y nuestros canales oficiales en redes sociales, donde publicaremos las últimas actualizaciones a medida que estén disponibles”, concluyó.