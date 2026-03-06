El primer ministro de Malasia condena los ataques iraníes contra Emiratos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos en la región y las repercusiones de la escalada de acciones militares que amenazan la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Ibrahim condenó los ataques iraníes contra Emiratos y varios países de la región, que calificó de flagrantes, y subrayó que su continuidad socava la seguridad y la estabilidad tanto a nivel regional como internacional.

El presidente emiratí agradeció al primer ministro malasio la postura de apoyo de su país hacia Emiratos.

Ambas partes pidieron un cese inmediato de la escalada y de las acciones militares, y subrayaron la necesidad de retomar un diálogo serio y soluciones diplomáticas para abordar las cuestiones pendientes y superar la actual crisis de una manera que preserve la seguridad y la estabilidad de la región.