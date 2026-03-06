Controlado el incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah

FUJAIRAH, 6 de marzo de 2026 (WAM) — Las autoridades competentes del emirato de Fujairah han logrado controlar un incendio que se declaró previamente en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah (FOIZ) tras la caída de escombros generados por la interceptación de un dron por parte de los sistemas de defensa aérea.

La Oficina de Medios del Gobierno de Fujairah informó de que los equipos de respuesta trabajaron de forma ininterrumpida para contener el fuego, que no causó heridos.

El organismo instó al público a informarse a través de fuentes oficiales y acreditadas del país, y subrayó la importancia de evitar la difusión de rumores o de información no verificada.