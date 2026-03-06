El presidente de Paraguay expresa su solidaridad con Emiratos en una llamada con Mohamed bin Zayed

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la que ambos abordaron los ataques iraníes contra Emiratos y otros países de la región, así como los últimos acontecimientos regionales en medio de la actual escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Peña expresó la solidaridad de Paraguay con Emiratos y condenó los ataques que ha sufrido el país, subrayando que constituyen una grave violación de su soberanía y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de la región.

El presidente emiratí agradeció a Peña la postura de apoyo de Paraguay hacia Emiratos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de volver a la vía política y a las soluciones diplomáticas para evitar una mayor escalada que amenace la seguridad de la región y del mundo.