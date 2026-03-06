Abdullah bin Zayed se reúne con la ministra federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria

VIENA, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con Beate Meinl-Reisinger, ministra federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria, durante su visita de trabajo a Viena.

Durante el encuentro, ambas partes revisaron las relaciones de amistad y cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Austria, así como las vías para desarrollarlas y reforzarlas de manera que sirvan a los intereses mutuos de los dos países amigos.

Las dos partes también analizaron las oportunidades para ampliar la cooperación en varios sectores clave, entre ellos los ámbitos económico, comercial, de inversión, cultural, industrial y energético, en el marco de la asociación estratégica integral entre ambos países.

Durante la reunión, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan destacó la profundidad de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Austria, y señaló que la asociación estratégica integral entre ambos países ha proporcionado una plataforma importante para impulsar la cooperación bilateral hacia horizontes más amplios de crecimiento y desarrollo en diversos sectores.

La reunión también abordó los ataques con misiles iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región.

Ambas partes examinaron además las vías para reforzar los esfuerzos internacionales destinados a fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales y a apoyar las aspiraciones de los pueblos de la región en favor del desarrollo y la prosperidad.

A la reunión asistieron Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado, y Abdullah Balalaa, ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad.