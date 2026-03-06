El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente de Filipinas sobre la situación regional

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Ferdinand Marcos Jr., presidente de la República de Filipinas, durante la cual abordaron la preocupante situación en la región en medio de la actual escalada militar.

Durante la conversación, el presidente Marcos expresó la condena de su país a los ataques iraníes dirigidos contra el territorio de Emiratos Árabes Unidos y de otros países, y reafirmó la solidaridad de Filipinas con Emiratos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan agradeció al presidente de Filipinas la postura de apoyo de su país hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada militar y de priorizar el diálogo y la diplomacia para evitar nuevas amenazas a la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.