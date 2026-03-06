Abdullah bin Zayed se reúne con el canciller de Austria en Viena

VIENA, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con el canciller de Austria, Christian Stocker, durante su visita de trabajo a Viena.

Durante el encuentro, el jeque Abdullah transmitió al canciller austriaco los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, junto con sus deseos de mayor progreso y prosperidad para Austria y su pueblo, y reafirmó la solidez de la amistad entre ambos países.

Por su parte, Christian Stocker transmitió sus saludos al presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó sus deseos de que Emiratos Árabes Unidos continúe avanzando en prosperidad y desarrollo.

La reunión revisó las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Austria y las vías para reforzarlas y desarrollarlas en el marco de la asociación estratégica integral entre los dos países amigos.

Ambas partes también analizaron las oportunidades para ampliar la cooperación en varios sectores clave, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión, así como en energías renovables, industria y tecnología avanzada, además de cultura, educación y turismo.

El jeque Abdullah bin Zayed y Christian Stocker abordaron asimismo las repercusiones de los ataques con misiles iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos y amigos. En este contexto, el jeque Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento a Christian Stocker por la plena solidaridad de Austria con Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, afirmó que las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Austria se basan en una larga trayectoria de cooperación constructiva, confianza y respeto mutuo, y señaló que la asociación estratégica integral entre ambos países ofrece un marco avanzado para ampliar aún más la cooperación hacia horizontes más amplios y sostenibles.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan añadió que Emiratos Árabes Unidos está comprometido con el fortalecimiento de sus asociaciones con la República de Austria de una manera que respalde el desarrollo integral y sostenible de ambos países y aporte mayor prosperidad y bienestar a sus pueblos.