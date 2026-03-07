Abundancia de productos y caída de precios: el ministro de Economía y Turismo destaca la estabilidad del suministro durante una visita al mercado de Al Aweer

DUBÁI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — El ministro de Economía y Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmó que el suministro de alimentos en Emiratos Árabes Unidos se mantiene estable y señaló que los mercados de frutas y verduras registran una notable abundancia de productos junto con una visible caída de los precios.

Bin Touq atribuyó el descenso de los precios a la llegada continua de nuevos cargamentos de productos agrícolas y cosechas procedentes de distintos países del mundo, y anticipó que la tendencia a la baja continuará en los próximos días con la entrada de más suministros en los mercados.

El ministro hizo estas declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) al margen de una visita de inspección realizada al mercado de frutas y verduras de Al Aweer, en Dubái.

La visita tuvo como objetivo revisar de cerca la actividad del mercado, supervisar los niveles de precios, evaluar la disponibilidad de productos alimentarios y garantizar la preparación del mercado y su plena capacidad para cubrir las necesidades de suministro de alimentos del país.

Explicó que la situación general del mercado refleja claramente la gran cantidad de cosechas que llegan desde diversas partes del mundo, y destacó que los precios han registrado una clara caída, con algunos productos vendidos a niveles más bajos que los observados apenas unos días atrás.

Durante la visita, el ministro de Economía y Turismo también supervisó la descarga de varios nuevos cargamentos de alimentos. Los comerciantes confirmaron que las operaciones de descarga continúan hoy y seguirán en los próximos días.

Los comerciantes señalaron que la llegada de estos envíos adicionales de productos alimentarios esenciales incrementará directamente la oferta en los mercados, lo que contribuirá a mantener la tendencia a la baja de los precios en beneficio de los consumidores.

En sus declaraciones finales, Bin Touq pidió a los consumidores que mantengan la calma al realizar sus compras y que adquieran únicamente lo que realmente necesiten, y advirtió contra el acaparamiento excesivo de productos.

Subrayó que los productos están disponibles y al alcance de todos y que no existe escasez de suministros. Asimismo, reafirmó que el Ministerio continúa supervisando de cerca la situación de los mercados, escuchando sugerencias y quejas y trabajando para resolver cualquier dificultad que puedan enfrentar los consumidores.