El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente de Yibuti que condena los ataques iraníes contra el país

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Ismaïl Omar Guelleh, presidente de Yibuti, durante la cual abordaron los graves acontecimientos militares y de seguridad en la región y sus implicaciones para la paz y la seguridad regionales e internacionales.

Guelleh condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y subrayó que constituyen una violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, reafirmó la solidaridad de Yibuti con Emiratos en las medidas que está adoptando para salvaguardar su soberanía, su seguridad y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Guelleh la postura de apoyo de Yibuti hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada militar y de evitar que el conflicto se amplíe, dada la amenaza que representa para la seguridad y la estabilidad regionales.