El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del primer ministro de Croacia sobre la situación regional y los ataques iraníes contra el país

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Andrej Plenković, primer ministro de Croacia, durante la cual abordaron la escalada militar en la región y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad.

Plenković condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y subrayó que constituyen una grave violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro croata la postura de apoyo de su país hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes pidieron un cese inmediato de la escalada militar y un retorno al diálogo y a la diplomacia con el fin de preservar la paz y la seguridad regionales.