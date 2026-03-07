El presidente de Colombia expresa su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos en una llamada con el mandatario emiratí

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y expresó la solidaridad de su país con las medidas que el país del Golfo está adoptando para salvaguardar su seguridad y la de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente Petro la postura de apoyo de Colombia hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin a las acciones militares y evitar una escalada en la región, y pidieron volver al diálogo y a soluciones diplomáticas para abordar las cuestiones pendientes de una manera que preserve la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.