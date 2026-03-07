El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el emir de Kuwait abordan la situación regional en una conversación telefónica

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el jeque Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir del Estado de Kuwait, durante la cual analizaron los graves acontecimientos en la región y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la llamada, el jeque Mohamed bin Zayed se interesó por la situación en Kuwait tras los ataques iraníes y reafirmó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el país en todas las medidas que está adoptando para salvaguardar su soberanía, su seguridad y su integridad territorial.

Por su parte, el emir de Kuwait preguntó por la situación en Emiratos Árabes Unidos y expresó la solidaridad de Kuwait con el país en la defensa de su soberanía, su seguridad y su estabilidad.

Ambos dirigentes condenaron los ataques iraníes dirigidos contra los territorios de los dos países y de otros Estados, y subrayaron que constituyen una violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, destacaron la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la estabilidad de ambos países y la seguridad de sus pueblos. También pidieron un cese inmediato de la escalada y un retorno al diálogo y a soluciones diplomáticas para evitar un mayor deterioro de la seguridad regional.