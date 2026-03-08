El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el emir de Catar abordan los últimos acontecimientos regionales

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Catar, durante la cual analizaron los últimos acontecimientos en la región en medio de la escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la llamada, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan se interesó por la situación en Catar tras los ataques iraníes dirigidos contra el país y reafirmó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Catar en las medidas que está adoptando para defender su soberanía, su seguridad y su integridad territorial.

Por su parte, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani agradeció al presidente de Emiratos Árabes Unidos su postura fraterna y de apoyo hacia Catar, y expresó la solidaridad de su país con Emiratos en la defensa de su soberanía, su seguridad y su estabilidad.

Ambos dirigentes condenaron los ataques iraníes dirigidos contra los territorios de los dos países y de otros Estados de la región, y subrayaron que constituyen una violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, además de representar una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales. Asimismo, destacaron la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la estabilidad de ambos países y la seguridad de sus pueblos.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el emir de Catar también pidieron un cese inmediato de la escalada militar y subrayaron la importancia de priorizar el diálogo y las soluciones diplomáticas para evitar nuevas crisis en la región y preservar la seguridad y la estabilidad regionales.