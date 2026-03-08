Abdullah bin Zayed mantiene llamadas con varios ministros de Exteriores para abordar la situación regional

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una serie de conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores para analizar los últimos acontecimientos regionales e internacionales a la luz de los ataques con misiles iraníes no provocados contra Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región.

Durante las llamadas, el jeque Abdullah bin Zayed habló con Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos; Cheikh Niang, ministro de Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal; y Hugo de Zela, ministro de Asuntos Exteriores de Perú.

Las conversaciones abordaron las repercusiones de estos acontecimientos para la seguridad y la estabilidad regionales, así como su impacto negativo en la economía mundial y en la seguridad energética.

El jeque Abdullah bin Zayed y los ministros condenaron enérgicamente los ataques con misiles iraníes no provocados, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y suponen una amenaza directa para la seguridad y la soberanía de los Estados, así como para la estabilidad regional.

Asimismo, reafirmaron el derecho de los países afectados a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial, así como la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

El jeque Abdullah y los ministros también analizaron la importancia de reforzar la coordinación internacional e intensificar los esfuerzos conjuntos para preservar la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante las conversaciones telefónicas, el jeque Abdullah expresó su agradecimiento por la solidaridad y el apoyo mostrados por los países hermanos y amigos hacia Emiratos Árabes Unidos, y afirmó que todos los residentes y visitantes del país se encuentran a salvo.

Asimismo, subrayó la importancia de impulsar los esfuerzos diplomáticos y de entablar un diálogo responsable y serio para resolver todas las cuestiones pendientes y las crisis existentes, con el fin de allanar el camino hacia la paz y una mayor prosperidad y bienestar para los pueblos de la región.