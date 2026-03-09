El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del primer ministro de Vietnam que condena los ataques iraníes contra el país

ABU DABI, 9 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este una llamada telefónica de Pham Minh Chinh, primer ministro de la República Socialista de Vietnam, para abordar los graves acontecimientos en la región y sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional.

El primer ministro Chinh condenó los ataques iraníes, que calificó de flagrantes, contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y subrayó que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, además de representar una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales. También reafirmó la solidaridad de Vietnam con Emiratos Árabes Unidos en las medidas que está adoptando para defender su soberanía, su seguridad y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro vietnamita la postura de apoyo de su país hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de apostar por el diálogo y las soluciones diplomáticas para evitar nuevas crisis en la región y salvaguardar la paz y la seguridad regional e internacional.