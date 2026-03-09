Catar expresa sus condolencias a Emiratos Árabes Unidos por la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas

DOHA, 9 de marzo de 2026 (WAM) — El Estado de Catar expresó sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber.

En un comunicado difundido este lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la plena solidaridad del Estado de Catar con los EAU ante esta dolorosa pérdida y reiteró el apoyo de Catar a todas las medidas adoptadas por los Emiratos para salvaguardar su soberanía y su seguridad.

El ministerio también transmitió las más profundas condolencias del Estado de Catar a las familias de los dos mártires y pidió a Dios que tenga misericordia de ellos y que conceda protección y seguridad a los Emiratos Árabes Unidos y a su pueblo.