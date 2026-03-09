El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente del Gobierno de España que condena los ataques iraníes

ABU DABI, 9 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este lunes una llamada telefónica del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para abordar los graves acontecimientos militares y de seguridad en la región en medio de la actual escalada y sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional.

Sánchez condenó los ataques iraníes, que calificó de flagrantes, contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y señaló que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España convocó al embajador de Irán en Madrid para trasladarle el rechazo y la condena del Gobierno español a esos ataques.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Sánchez la postura de apoyo de España hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes pidieron el cese inmediato de la escalada militar y el retorno al diálogo y a las soluciones políticas, y subrayaron que la continuación y expansión del conflicto supondrían una amenaza para la paz y la estabilidad en la región y más allá.