El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente de Alemania que reafirma la solidaridad de su país tras los ataques iraníes

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, durante la cual abordaron los acontecimientos en la región en medio de la escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Durante la conversación, Steinmeier reafirmó la solidaridad de Alemania con Emiratos Árabes Unidos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad, su estabilidad, su integridad territorial y la seguridad de su población. También expresó la condena de Alemania a los ataques iraníes, que calificó de flagrantes, y que continúan teniendo como objetivo a Emiratos y a otros países de la región, y señaló que constituyen una violación de la soberanía de los Estados y del derecho internacional.

Steinmeier también expresó su agradecimiento al jeque Mohamed bin Zayed por la atención que Emiratos Árabes Unidos presta a los ciudadanos alemanes residentes en el país y por sus esfuerzos para garantizar su seguridad y facilitar los trámites para ellos en estas circunstancias.

Ambas partes coincidieron en que contener la escalada es una prioridad y pidieron dar prioridad al diálogo serio y a la diplomacia para resolver las cuestiones pendientes en Oriente Próximo de una manera que evite nuevas crisis y preserve la seguridad y la estabilidad regional e internacional.