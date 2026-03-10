El Centro Nacional de Meteorología prevé nubes y probabilidad de lluvias en el país

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé que el tiempo será parcialmente nublado a ocasionalmente nublado este miércoles, con probabilidad de lluvias en algunas zonas costeras, del norte y del este.

También se espera humedad durante la noche y en la mañana del jueves en algunas zonas costeras e interiores.

Los vientos serán de flojos a moderados, con intervalos de mayor intensidad, soplando del noroeste al noreste, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 40 km/h.

En un comunicado difundido este martes, el centro indicó que el estado del mar en el golfo Arábigo será de moderado a poco agitado, con la primera pleamar a las 05.32 y la primera bajamar a las 12.27.

En el mar de Omán, el oleaje será débil, aunque podría alterarse en algunos momentos por la mañana. La primera pleamar se registrará a las 16.10 y la segunda a la 01.13, mientras que la primera bajamar será a las 08.41 y la segunda a las 20.35.