Baréin condena el ataque terrorista contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en el Kurdistán iraquí

MANAMA, 10 de marzo de 2026 (WAM) —Baréin condenó enérgicamente y denunció el ataque con drones, que calificó de flagrante, contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak.

El ataque constituye una clara violación del derecho internacional y de las normas internacionales establecidas, en particular de las disposiciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

En un comunicado difundido por la agencia oficial Bahrain News Agency, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la plena solidaridad del Reino de Baréin con Emiratos Árabes Unidos y subrayó la importancia de garantizar la protección de las misiones diplomáticas y de su personal de conformidad con el derecho y las convenciones internacionales.

Asimismo, destacó la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para exigir responsabilidades a los autores y poner fin a este tipo de actos terroristas, que buscan socavar la seguridad y la estabilidad y amenazan la paz regional e internacional.